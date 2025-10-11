পটুয়াখালীতে বাস-কোস্টারের সংঘর্ষ, র্যাব সদস্যসহ নিহত ২
পটুয়াখালীর ফতুল্লা বাজার এলাকায় র্যাবের কোস্টার গাড়ি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২৮ জন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন র্যাবের গাড়িচালক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুল আলীম (৩০) ও র্যাব সদস্য উপপরিদর্শক (এসআই) প্রসেনজিতের ছেলে প্রিয়াস (২)। আহত ব্যক্তিদের পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর লেবুখালীতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচে) ভর্তি করা হয়েছে।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, সকালে র্যাব–৮–এর বরিশাল সদর দপ্তরের সদস্যরা পরিবার নিয়ে কোস্টারে করে কুয়াকাটা ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। পটুয়াখালীর ফতুল্লা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ধানসিঁড়ি পরিবহনের বাসের সঙ্গে কোস্টারের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান আবদুল আলীম ও প্রিয়াস। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। পরে র্যাব, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।
পটুয়াখালী র্যাব-৮–এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার রাশেদ বলেন, ‘আমাদের সদস্যরা পরিবার নিয়ে কুয়াকাটায় বেড়াতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আসা ধানসিঁড়ি পরিবহনের বাস কোস্টার গাড়ির ওপর উঠে যায়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন মারা যান। আহত হয়েছেন ২৮ জন।’
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহম্মেদ বলেন, দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার শিকার র্যাবের সরকারি কোস্টার গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে।