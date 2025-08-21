গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র হত্যা মামলার আসামি হওয়ার পর রাজাপুরের ইউএনওকে ওএসডি

গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র হত্যা মামলার আসামি হওয়ার পর রাজাপুরের ইউএনওকে ওএসডি
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকার অদূরে সাভারে স্কুলছাত্র আলিফ আহমেদ হত্যা মামলায় আসামি হওয়ার পর ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দকে ওএসডি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মোহাম্মদ বারিউল করিম খান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে সংযুক্ত করা হয়।
রাহুল চন্দ গত বছর গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে সাভারের ইউএনও হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিসিএস ৩৫ ব্যাচের এই কর্মকর্তা ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রাজাপুরের ইউএনও হিসেবে যোগদান করেন। জানতে চাইলে রাহুল চন্দ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এ বিষয়ে বলার কিছুই নেই।’
জুলাই আন্দোলন চলাকালে স্কুলছাত্র আলিফ আহমেদকে (সিয়াম) গুলি করে হত্যার অভিযোগে চলতি বছরের ৬ জুন সাভার থানায় একটি মামলা করেন আলিফের বাবা বুলবুল কবির। মামলায় শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ ৩২ জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলার ৫ নম্বর আসামি সাভারে তৎকালীন ইউএনও রাহুল চন্দ।
মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, ঢাকামুখী লংমার্চে অংশ নেওয়ার জন্য ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে তাঁর ছেলে আলিফ আহমেদসহ স্কুলের শিক্ষার্থীরা মিছিলে অংশ নেয়। মিছিলটি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গেলে বেলা দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে পুলিশ নির্বিচার গুলিবর্ষণ করলে আলিফ গুলিবিদ্ধ হয়। পরে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ আগস্ট আলিফ মারা যান। ইউএনও রাহুল চন্দের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালায় এজাহারে উল্লেখ করা হয়।
মামলার বাদী বুলবুল কবির মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, জুলাই আন্দোলন দমনে পুলিশের আগ্রাসী ভূমিকার নেতৃত্বে ছিলেন ইউএনও রাহুল চন্দ। স্থানীয় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গেও তাঁর দহরম-মহরম ছিল। রাহুল চন্দকে পুলিশের সঙ্গে হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে আন্দোলন দমনে সক্রিয় দেখা গেছে। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় আমি শোকাহত ছিলাম। তাই মামলা করতে একটু বিলম্ব হয়েছে। মামলার অন্যতম আসামি গুলির নির্দেশদাতা ইউএনও রাহুল চন্দকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া মুঠোফোনে বলেন, মামলার বিষয়টি তদন্তাধীন। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান বলেন, ‘রাজাপুরের ইউএনও রাহুল চন্দকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এটা সরকারের বিষয়। এ বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য করা যাবে না।’