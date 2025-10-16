রাকসু: ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে পারছেন না এজেন্টরা, অভিযোগ ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীর

ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে পারছেন না এজেন্টরা, অভিযোগ ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির অভিযোগ করেছেন, ভোটকেন্দ্রে তাঁর পোলিং এজেন্টরা ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে পারছেন না৷ ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে না পারলে ভোটের স্বচ্ছতা কীভাবে নিশ্চিত হবে বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল নয়টার একটু পরে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পরপর জুবেরী ভবন কেন্দ্রের সামনে আসেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তিনি। এরপর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেন।
শেখ নূর উদ্দিন আবির বলেন, ‘আমার পোলিং এজেন্টরা ফোন করে জানাচ্ছেন, কেন্দ্রগুলোয় তাঁদের ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। তালিকায় ছবি থাকলেও সেটা শুধু রিটার্নিং কর্মকর্তারা দেখতে পারছেন। ছবিসহ ভোটার তালিকা যদি এজেন্টরা দেখতে না পান, তাহলে তাঁরা কীভাবে ভোটার শনাক্ত করবেন। জাল ভোট হচ্ছে কি না, সেটা কীভাবে শনাক্ত করবেন?’
ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, ‘বিষয়টা নিয়ে আমি রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম স্যারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন যে, এটা তিনি ব্যবস্থা করছেন।’তিনি আরও বলেন, নির্বাচন ঘিরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর পরও কোনো পক্ষ বা প্রার্থী ক্যাম্পাসে বহিরাগত ঢোকানোর চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই প্রতিহত করব। শিক্ষার্থীরা সেটা মেনে নেবে না।
শেখ নূর উদ্দিন আবির আরও বলেন, ‘দীর্ঘ এক মাস প্রচার করলাম। আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট ইতিবাচকভাবে আমাদের সাড়া দিয়েছেন।’
‘এটাই জীবনের প্রথম ভোট, খুবই ভালো লাগছে’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শুরু হওয়া এই ভোট চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট দিতে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীরা। প্রথমবারের মতো ভোট দিতে পেরে উচ্ছ্বাসপ্রকাশ করেছেন তাঁরা।
সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে ভোটকেন্দ্র জাবির ইবনে হাইয়ান প্রশাসনিক ভবনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সুমন মিয়া। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটাই আমার জীবনের প্রথম ভোট। উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোট দিতে যাচ্ছি, খুবই ভালো লাগছে।’
পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী স্বপ্নীল তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর ভোট হচ্ছে। আমার জীবনের এটিই প্রথম ভোট। এখনও শিক্ষার্থীরা তেমন আসেনি। আশা করছি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ হবে।
জাবির ইবনে হাইয়ান ভবনের ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মোতাহার হোসেন বলেন, নয়টায় ভোট শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ১০ মিনিট পর ভোট শুরু হচ্ছে। আশা করছি, শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ হবে।
ভোট শুরুর আগেই স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর অভিযোগ, আশ্বস্ত করলেন প্রিসাইডিং কর্মকর্তা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরুর আগে সকাল সাড়ে আটটার দিকে জুবেরী ভবন কেন্দ্রের সামনে এসে পুলিশ ও নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফাহাদ৷
জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'জুবেরী ভবনে স্থাপিত দুটি কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শুধু কমিউনিটি পুলিশকে দায়িত্বে রাখা হয়েছে৷ বিএনসিসি, রোভার স্কাউটসহ অন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের কাউকে জুবেরী ভবন কেন্দ্রে রাখা হয়নি৷ কমিউনিটি পুলিশ সংগঠনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ফেরদৌস ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্যানেল থেকে শহীদ শামসুজ্জোহা হল সংসদে সদস্য পদে নির্বাচন করছেন৷ ফলে শুধু কমিউনিটি পুলিশের সদস্যরা এই কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করলে নির্বাচন প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে৷ আমরা চাই, এখানে মিশ্র স্বেচ্ছাসেবক দেওয়া হোক৷ অর্থাৎ, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট থেকেও স্বেচ্ছাসেবক রাখা হোক৷ এ বিষয়টিই জানাতে এসেছি৷'
পরে সকাল পৌনে নয়টার দিকে জুবেরী ভবনে স্থাপিত শাহমখদুম হল কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা সৈয়দ সরওয়ার জাহান ফটকে এলে তাঁর কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন আবদুল্লাহ আল ফাহাদ৷ কিছুক্ষণ কথা বলার পর প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এই প্রার্থীকে বলেন, 'আমরা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাই না৷ যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে চান, তাঁদের কেন্দ্রের নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে থাকতে হবে৷ কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে সাংবাদিক, পুলিশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তারা ছাড়া অন্য কেউ নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকতে পারবেন না৷' প্রিসাইডিং কর্মকর্তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী ফাহাদ চলে যান৷
সকাল সকাল ভোট দিতে চান, তাই আগেই এসেছেন রুহুল আমিন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হওয়ার কথা।
ভোর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট-বড় সব ফটকে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরবরাহ করা পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেটে পুলিশের উপস্থিতি দেখা গেছে।
এই ফটক দিয়ে সকালেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঢুকছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী রুহুল আমিন। তিনি বলেন, সকাল সকাল ভোট দিতে চান। তাই আগেই যাচ্ছেন।
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি প্রশাসনিক ভবন এবং একটি গেস্টহাউজের মোট ১৭টি কেন্দ্রে ভোট চলবে। মোট বুথ ৯৯০টি।