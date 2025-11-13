ঝিনাইদহে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো শেখ মুজিবের ভাস্কর্য

ঝিনাইদহে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো শেখ মুজিবের ভাস্কর্য
ঝিনাইদহ শহরের ‘প্রেরণা-৭১’ চত্বরে থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীসহ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে থাকা ভাস্কর্যটি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।
ভাঙচুরের সময় ঘটনাস্থল থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঝিনাইদহ জেলার সাবেক সদস্যসচিব সাইদুর রহমান বলেন, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে অতীতে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা করেছে। এখনো তারা সেই কাজ করে যাচ্ছে। হায়েনার মতো তারা আবার অগ্নিসন্ত্রাসে মেতে উঠেছে। এ জন্য ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বাকশালের জনক শেখ মুজিবের স্তম্ভ গুঁড়িয়ে দিয়েছে।
২০১৭ সালের নভেম্বরে ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র ও তাঁর সামনে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য নিয়ে ‘প্রেরণা-৭১’ চত্বর তৈরি করে ঝিনাইদহ পৌরসভা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবের ভাস্কর্যটি আংশিক ভাঙচুর করা হয়। আজ সম্পূর্ণ স্থাপনাটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।
ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী রাশেদ আলী খান বলেন, শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ২০১৭ সালে ৫৫ লাখ টাকার একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডের সড়ক বিভাজক অংশে আগে যেখানে ট্রাফিক বক্স ছিল, সেখানে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র, শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য ও চারদিকে রেলিং দিয়ে ভেতরে ফুলগাছ লাগানো হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, লোকজন চত্বরটি ভাঙচুর করেছেন। পুলিশ পরে সংবাদ পেয়েছে।