যথাযথ মূল্যায়ন না করলে ভালো শিক্ষক পাওয়া যাবে না

আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা
যথাযথ মূল্যায়ন না করলে ভালো শিক্ষক পাওয়া যাবে না
শিক্ষকদের আধুনিক না করলে জাতিকে আধুনিকায়ন করা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে পড়ালেই শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষক হতে হলে নীতিনৈতিকতা ও দেশপ্রেম জাগাতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষক হওয়ার প্রত্যয় থাকতে হবে।
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫ উপলক্ষে ময়মনসিংহে আয়োজিত সুধী সমাবেশে কথাগুলো বলেন ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মুঈন উদ্দিন। আজ মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় নগরের ছোট বাজার এলাকায় আইপিডিসি ফাইন্যান্স কার্যালয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহে শিক্ষক, কবি ও লেখক, সংস্কৃতিকর্মী, সংগঠকসহ নানা শ্রেণি-পেশার সুধীজন অংশ নেন। ২০১৯ সাল থেকে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা দেওয়া শুরু হয়। এ বছর পঞ্চমবারের মতো এই সম্মাননা দেওয়া হবে আগামী অক্টোবর মাসে।
প্রথম আলো ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি নাহিদ মণ্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও সম্প্রতি মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইপিডিসির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পারভেজ কবীর ও প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আইপিডিসি ফাইন্যান্স কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, ‘শিক্ষক সমাজের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইপিডিসি চালু করেছে “প্রজ্ঞা” শীর্ষক বিশেষ ঋণ প্রকল্প। এর মাধ্যমে সক্রিয় ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা সহজ শর্তে, দ্রুত সময়ে এবং ন্যূনতম সুদে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। শিক্ষকদের জন্য এই সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা সব সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
সুধী সমাবেশে ‘আখতার স্যার’ ও ‘মজুমদার স্যার’ শিরোনামে দুটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মাননা জানানো ভিডিও চিত্র দেখে উপস্থিত সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এ সময় সুধী সমাবেশে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের সম্মান জানান অতিথিরা। ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের পর বক্তব্য দিতে আসা আফরোজ খান মডেল স্কুলের সহকারী শিক্ষক সাদিয়া জামান আপ্লুত হয়ে অশ্রু ঝরান। তিনি বলেন, ‘আমি কয়েক বছর হলো শিক্ষকতা শুরু করলেও এখনো আমার প্রিয় শিক্ষকের চেহারা মনে পড়ে। শিক্ষকের উপদেশগুলো মনে পড়ে। আমার প্রিয় শিক্ষক বেঁচে নেই, আমি আজ শিক্ষক হয়েছি।’
অনুষ্ঠানে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা পাওয়া ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাছিমা আক্তার ও গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের সাবেক শিক্ষক তাপস মজুমদার নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মুসলিম বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহাব উদ্দিন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ এখলাছ উদ্দিন, কবি ও নাট্যকার ফরিদ আহমদ, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও শিক্ষক স্বপন ধর, সুজনের মহানগর শাখার সহসভাপতি তৌহিদুজ্জামান ছোটন, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ মো. শওকত হোসেন, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শফিক উল্লাহ, প্রিমিয়ার আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক চাঁন মিঞা, ময়মনসিংহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শফিকুল হায়দার, ভালুকা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সমাজসেবক আলী ইউসুফ, বয়রা ছালাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিলকিছ আক্তার, সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফ প্রমুখ।
কবি ও নাট্যকার ফরিদ আহমদ বলেন, ‘উন্নত দেশে শিক্ষকদের সঠিক মূল্যায়ন করা হলেও আমাদের দেশে তা করা হয় না। শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন না করলে ভালো শিক্ষক পাওয়া যাবে না।’ কর্নেল শাহাব উদ্দিন বলেন, ‘সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে শিক্ষার্থীদের ছেড়ে দিন। শিক্ষার্থীদের ১০০ পেতে হবে, এমন নয়, মানবিক মানুষ হিসেবে বিকাশ ঘটতে দিন। বর্তমানে শিক্ষকেরা মবের প্রতি খুবই ভীত। চেয়ার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আরও কত কী। শিক্ষকদের সম্মান দিন, দিতেই হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছেড়ে দিন, সন্তানকে মানবিক মানুষ বানাতে গুরুত্ব দিন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেন আমরা আদর্শ জাতি গঠন করতে পারি, সে জন্য শিক্ষকদের আদর্শবান হতেই হবে। তা না হলে এ পেশায় আসার দরকার নেই।’
আয়োজকেরা জানান, শিক্ষকদের সম্মান জানাতে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো শুরু হয়েছে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫ ’। আগ্রহী ব্যক্তিরা অনলাইনে (www. priyoshikkhok. com) এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মনোনয়ন করতে পারবেন। চলতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—এ দুই ক্যাটাগরি থেকে মোট সাতজন শিক্ষককে ‘প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ দেওয়া হবে। এই সম্মাননার জন্য মনোনয়নযোগ্য শিক্ষক হতে হলে তাঁর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত—উভয় অবস্থায়ই মনোনয়নযোগ্য। মনোনয়নদাতা ও শিক্ষক উভয়কেই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনজন শিক্ষককে মনোনয়ন দিতে পারবেন।