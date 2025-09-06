ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণের ঘটনার তদন্ত ও আইসিইউ চালুর দাবি

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল
ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণের ঘটনার তদন্ত ও আইসিইউ চালুর দাবি
সুনামগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের ভান্ডার ও বারান্দায় পাওয়া প্রায় আড়াই কোটি টাকার ওষুধ ও প্যাথলজি সামগ্রী মেয়াদোত্তীর্ণের ঘটনার তদন্ত এবং হাসপাতালের আইসিইউ দ্রুত চালুর দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে পৌর শহরের আলফাত স্কয়ারে সুনামগঞ্জ হিউম্যানিটি ক্লাব নামের একটি সংগঠন এ কর্মসূচির আয়োজন করে।
বক্তারা বলেন, বিপুল পরিমাণ ওষুধ কীভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ হলো, কারা এ ঘটনায় জড়িত—তা তদন্ত করে দায়ীদের শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সব যন্ত্রপাতি থাকার পরও দুই বছর ধরে হাসপাতালের ১০ শয্যার আইসিইউ চালু হয়নি। এতে জরুরি সেবার অভাবে রোগীরা ভোগান্তিতে পড়ছেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যসচিব মো. আমিরুল হক, মানবাধিকারকর্মী নূরুল হক, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা কমিটির সহসভাপতি নুরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম, হিউম্যানিটি ক্লাবের সভাপতি সুহেল আলম, সুনামগঞ্জ হাওর ও নদী রক্ষা আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
প্রসঙ্গত, ১ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের ভান্ডার ও বারান্দা থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও প্যাথলজি সামগ্রী পাওয়া যায়। এ ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ১০ সদস্যের এবং জেলা প্রশাসন তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।