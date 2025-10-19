ফরিদপুরে বাজারে আগুন, পুড়ে গেল ১৭টি দোকান

ফরিদপুরে বাজারে আগুন, পুড়ে গেল ১৭টি দোকান
ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের কাদিরদী বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৭টি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত সোয়া ১০টার দিকে কাদিরদী বাজারের মাছবাজার–সংলগ্ন বাচ্চু মোল্লার মার্কেটের নাসির দরজির দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের উৎপত্তি।
আগুনে বাচ্চু মোল্লার মার্কেট, পাশের আজিজ মোল্লার মার্কেটসহ চারটি মার্কেটের মনিহারি দোকান, ওষুধের দোকান, টেইলার্স, বীজ ভান্ডার, জুতার দোকান, রেস্টুরেন্টসহ অন্তত ১৭টি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে।
প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় তাঁরা ব্যর্থ হন। পরে খবর পেয়ে প্রথমে মধুখালী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে যোগ দেন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয় মানুষের সহায়তায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আগুন লাগার প্রায় এক ঘণ্টা পর প্রথমে মধুখালী ফায়ার সার্ভিস এবং পরে বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
স্থানীয় ইউপি সদস্য বুলবুল হোসেন বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, নাসির দরজির দোকান থেকে শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে ১৭টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয়েছে। এতে কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস খবর পাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসে। তারপরও তারা না এলে বাজারের আরও বড় অংশ পুড়ে যেত।
বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার খালেক শেখ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই মধুখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছিলেন। আমরা পৌঁছানোর পর দুই ইউনিট একযোগে স্থানীয় মানুষের সহায়তায় আগুন নেভাতে সক্ষম হই।’