পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে
সফলতা অর্জন করে তোমরা জীবনের প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছ। পরিশ্রম করেছ বলেই ভালো ফলাফল পেয়েছ। কিন্তু তোমাদের সামনে আরও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। জীবনে সফলতা পেতে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকা খুবই জরুরি। পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে।
আজ রোববার সকালে পঞ্চগড় সরকারি মিলনায়তনে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও গুণীজনেরা এ কথা বলেন।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম আলোর আয়োজনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নানা আয়োজনে উচ্ছ্বাসে মেতেছিল চার শতাধিক কৃতী শিক্ষার্থী। সঙ্গে ছিলেন অভিভাবকেরা।
জেলার ৫টি উপজেলার জিপিএ-৫ পাওয়া ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অনলাইনে নিবন্ধন করে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসে। কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে পঞ্চগড় সরকারি মিলনায়তন চত্বর। সংবর্ধনার নিবন্ধনের আমন্ত্রণ কার্ড হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে কৃতী শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করেছে ক্রেস্ট আর স্ন্যাকস। সবার চোখেমুখে ছিল খুশির ঝিলিক। অনেক দিন পর সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে।
সকাল ৯টার দিকে এ উৎসবের শুরু হয়। সকাল ১০টার দিকে মিলনায়তনের ভেতরে পঞ্চগড় বন্ধুসভার সদস্যদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল আয়োজন। পঞ্চগড় বন্ধুসভার মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সোহানা হোসেনের সঞ্চালনায় শুরু হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের বক্তব্য পাঠ করেন প্রথম আলোর পঞ্চগড় প্রতিনিধি রাজিউর রহমান।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রথম আলোর রংপুরের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক, ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনির হোসেন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় পরিবেশ পদক পাওয়া মাহমুদুল ইসলাম ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহায়তায় এমবিবিএস পাস করা অদম্য মেধাবী মাহফুজা আক্তার বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠানে জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার ভাউলাগঞ্জ আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া মাশরুফা আক্তার, পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া ফারিয়া মোবাশ্বেরা ও মনসুর আলী নামের একজন অভিভাবক অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন।
মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদকের বিরুদ্ধে শপথ পাঠসহ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার সদস্যদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুভূতি প্রকাশ, গান, কবিতা আর নৃত্যে জমে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান। এতে বন্ধুসভার সদস্যদের পাশাপাশি সংবর্ধনা নিতে আসা কৃতী শিক্ষার্থীরাও অংশ নেয়।
