পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ-হত্যায় সোহেলের মৃত্যুদণ্ড বহাল, স্ত্রী স্বপ্না খালাস
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা মামলায় আসামি সোহেল রানার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। মামলার অপর আসামি সোহেল রানার স্ত্রী স্বপ্না আক্তার খালাস পেয়েছেন।
বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ মঙ্গলবার এই রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় সোহেল ও স্বপ্নাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে গত ৭ জুন রায় দিয়েছিলেন ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি এই ট্রাইব্যুনাল আসামি সোহেলকে পাঁচ লাখ ও স্বপ্নাকে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছিলেন। ঘটনার ১৯ দিনের মাথায় এই রায় দিয়েছিলেন বিচারিক আদালত।
ফৌজদারি মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ে কোনো আসামির মৃত্যুদণ্ড হলে তা কার্যকরে হাইকোর্টের অনুমোদন লাগে। এটি ‘ডেথ রেফারেন্স’ মামলা হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি দণ্ডাদেশের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের জেল আপিল, নিয়মিত আপিল ও বিবিধ আবেদন করার সুযোগ রয়েছে।
মামলায় আসামিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের (ডেথ রেফারেন্স) জন্য বিচারিক আদালতের রায়সহ যাবতীয় নথিপত্র গত ৯ জুন হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স শাখায় পৌঁছে। এটি ডেথ রেফারেন্স হিসেবে নম্বরভুক্ত হয়।
বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গত ১১ জুন পৃথক জেল আপিল করেন সোহেল ও স্বপ্না।
হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে গত ১৪ জুন জেল আপিল দুটির গ্রহণযোগ্যতার ওপর শুনানি হয়। সেদিন হাইকোর্টের এই বেঞ্চ জেল আপিল দুটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেন।
শুনানির পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে মামলায় পেপারবুক (মামলার বৃত্তান্ত) প্রস্তুত করা হয়। আসামি সোহেল ও স্বপ্নার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত হিসেবে আইনজীবী (স্টেট ডিফেন্স ল ইয়ার) নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও জেল আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি হয়। আজ রায় ঘোষণা করলেন হাইকোর্ট।
শিশুটি ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয় গত ১৯ মে। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা পল্লবী থানায় মামলা করেন।