কুমিল্লা–১০: গফুর ভূঁইয়ার রিট সরাসরি খারিজ, আপাতত নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না

কুমিল্লা–১০: গফুর ভূঁইয়ার রিট সরাসরি খারিজ, আপাতত নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না
প্রার্থিতা ফিরে পেতে মনোনয়নপত্র বাতিলের নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা–১০ আসনে (নাঙ্গলকোট) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়ার রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
গফুর ভূঁইয়ার করা রিটের শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
আদেশের পর ইসির আইনজীবী মো. ফয়জুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, ‘হাইকোর্ট গফুর ভূঁইয়ার করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলের ইসির সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে। এতে গফুর ভূঁইয়া আপাতত নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।’
এর আগে গফুর ভূঁইয়া দ্বৈত নাগরিক অভিযোগ করে ইসিতে আপিল করেছিলেন একই আসনে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের প্রার্থী কাজি নুরে আলম সিদ্দিকি। ১৮ জানুয়ারি এ নিয়ে শুনানির পর গফুর ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি।
প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসির এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে গত সোমবার রিট করেন গফুর ভূঁইয়া। আবেদনের ওপর গতকাল বুধবার ও আজ বৃহস্পতিবার শুনানি নিয়ে আদেশ দেন হাইকোর্ট।
আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফিদা এম কামাল ও মো. রুহুল কুদ্দুস এবং আইনজীবী নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম শুনানিতে ছিলেন।
নুরে আলম সিদ্দিকির পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন ও আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং এ এস এম শাহরিয়ার কবির শুনানিতে ছিলেন।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মো. ফয়জুল্লাহ।