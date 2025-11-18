বাংলাদেশ

জকসু নির্বাচনে ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ নামে প্যানেল ঘোষণা জাতীয় ছাত্রশক্তির

প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জকসু নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণার পর জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা। ১৮ নভেম্বর ২০২৫ছবি: প্রথম আলো

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) নির্বাচনে জাতীয় ছাত্রশক্তি ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ নামে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচতলায় এই প্যানেল ঘোষণা করেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান।

‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও নাট্যকলা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কিশোয়ার আনজুম সাম্য। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ফয়সাল মুরাদ। আর সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশক্তির সদস্যসচিব ও ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী শাহীন মিয়া লড়বেন।

২১ সদস্যের এ প্যানেল থেকে সমাজসেবা সম্পাদক পদে লড়বেন ফেরদৌস শেখ, নিদ্রা আক্তার শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, ইমরান হোসেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক, মো. তারেক (সাবিত তারেক) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক, মো. জিহাদ আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক, মো. শাহিনুর রহমান তাহসিন আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, রাতুল হাসান সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ফেরদৌস হোসেন সোহান ক্রীড়া সম্পাদক, মুশফিকুর রহমান পরিবহন সম্পাদক এবং আমিনুল ইসলাম পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে লড়বেন।

নির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন কামরুল হাসান (রিয়াজ), সাজ্জাদ হোসাইন, হাসান মাহমুদ (সাকিব), সিনহা ইসলাম (অর্ণা), জাবির খান, মো. সজিব মৃধা ও কেয়ারুল ইসলাম।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে গুলিবিদ্ধ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অনিক কুমার দাসের প্রতি সম্মান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।

