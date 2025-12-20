প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা
আমি দুঃখিত, লজ্জিত: প্রেস সচিব শফিকুল আলম
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুঃখ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, এ ঘটনায় তিনি দুঃখিত ও লজ্জিত।
শুক্রবার বেলা পৌনে তিনটার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।
গত বৃহস্পতিবার হামলার সময় দুই সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকেরা ফোন করে সাহায্যের আকুতি জানিয়েছিলেন উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, ‘সব বন্ধুদের কাছে আমি গভীরভাবে দুঃখিত যে কিছু করতে পারিনি।’ তিনি বলেন, সাহায্যের জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে অসংখ্যবার ফোন করেছেন। কিন্তু সাহায্য সময়মতো পৌঁছায়নি।
প্রেস সচিব জানান, দ্য ডেইলি স্টারের ভেতরে আটকে পড়া সব সাংবাদিককে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁরা নিরাপদ আছেন, এটা জেনে তিনি ভোর পাঁচটার দিকে ঘুমাতে যান। তবে এর আগেই দুটি সংবাদমাধ্যমে দেশের ইতিহাসে গণমাধ্যমের ওপর সংঘটিত ভয়াবহতম হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে যায়।
শফিকুল আলম বলেন, ‘আমি জানি না, কোন শব্দ আপনাদের সান্ত্বনা দিতে পারে। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি—একজন সাবেক সাংবাদিক হিসেবে আমি দুঃখিত। মনে হচ্ছে, লজ্জায় আমি যদি গর্ত করে নিজেকে মাটিচাপা দিতে পারতাম।’