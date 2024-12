ভারতের ঘটনাকে বাংলাদেশে ইসকনের গরুর খামারে হামলার দৃশ্য দাবি করে প্রচার

পোস্টে উল্লেখিত স্থানের সূত্র ধরে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে খবরস্তান নামের একটি ওয়েবসাইটে গত ২৭ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম (ইংরেজিতে অনূদিত): ‘Jalandhar: Brutally thrashed on a mute person in a dairy, watching the VIDEO will blow your mind’। প্রতিবেদনে যুক্ত ভিডিওর সঙ্গে আলোচিত ভিডিওর মিল রয়েছে।

রিউমর স্ক্যানার বলছে, খবরস্তান নামের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গরুর ওপর যুবকদের হামলার দৃশ্যটি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধর শহরের জমশেদ ডেইরির।