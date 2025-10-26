মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্ত সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্ব নোবেলজয়ী স্টিগলিৎসের

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্ত সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্ব নোবেলজয়ী স্টিগলিৎসের
অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী জোসেফ ই. স্টিগলিৎস বলেছেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও অযাচিত হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য।
অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কর্তৃত্ববাদ, ভুয়া তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত (এআই) চ্যালেঞ্জের যুগে গণমাধ্যমের জনস্বার্থভিত্তিক ভূমিকা গণতান্ত্রিক সমাজ টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন (২৩–২৫ অক্টোবর) আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই)। এতে বিশ্বের ১০০টি দেশের সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ভিন্নমত দমন বা সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়া সভ্য সমাজের নীতির সঙ্গে বেমানান।
বাংলাদেশ থেকে দ্য এশিয়ান এজ–এর সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান শোয়েব চৌধুরী সম্মেলনে অংশ নেন এবং স্টিগলিৎসের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিগলিৎস বর্তমানে রুজভেল্ট ইনস্টিটিউটের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০০১ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০১১ সালে টাইম সাময়িকী তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
সম্মেলনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক প্রভাব এবং সাংবাদিকদের হয়রানিবিরোধী কৌশলের মতো বিষয় নিয়ে একাধিক সেশন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।