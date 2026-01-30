একঝলক (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)

নির্বাচন ঘিরে সীমান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির মহড়া। পোস্টাল একাডেমির সামনে, রাজশাহী, ৩০ জানুয়ারিছবি: শহীদুল ইসলাম
ধানের শীষে সেজে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় এসেছেন গাইবান্ধার নলডাঙ্গার কৃষক দলের নেতা কাদের মণ্ডল। কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ, রংপুর, ৩০ জানুয়ারিছবি: প্রথম আলো
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণের কাজে নিয়োজিত প্রিসাইডিং ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের মুখ বন্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা। ফরিদপুর জিলা স্কুল, ৩০ জানুয়ারিছবি: আলীমুজ্জামান
পাহাড়ি এক কৃষক দম্পতি নিজেদের খেত থেকে মিষ্টিকুমড়ার ফুল ও বিভিন্ন শাকসবজি তোলার পর বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। বোদিপুর, রাঙামাটি, ৩০ জানুয়ারিছবি: সুপ্রিয় চাকমা
ভোটের লিফলেট পেয়ে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। দড়িখরবোনা এলাকা, রাজশাহী, ৩০ জানুয়ারিছবি: শহীদুল ইসলাম
সিলেটে সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘শ্রুতি সিলেট’-এর উদ্যোগে ‘পিঠা উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণ, সুবিদবাজার, সিলেট, ৩০ জানুয়ারিছবি: আনিস মাহমুদ
ভোটের গাড়িতে চলছে গণভোটের প্রচার। গাড়াবাড়িয়া গ্রাম, কাথুলী ইউপি, গাংনী, মেহেরপুর, ৩০ জানুয়ারিছবি: আবু সাঈদ