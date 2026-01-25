চট্টগ্রামের দুটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সাতকানিয়ায় স্থানান্তরের গেজেট কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত নয়

চট্টগ্রামের দুটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সাতকানিয়ায় স্থানান্তরের গেজেট কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত নয়
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও লোহাগাড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চট্টগ্রাম জেলা সদর থেকে সাতকানিয়া উপজেলা সদরে স্থানান্তরে আইন মন্ত্রণালয়ের গেজেট কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট।
এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ রোববার এ রুল দেন। এর আগে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৪ থেকে দুটি আদালত স্থানান্তর বিষয়ে ৭ জানুয়ারি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ওই প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির পক্ষে সেক্রেটারি জেনারেল ওই রিট করেন।
আদালতে রিট আবেদনকারীপক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম বদরুদ্দোজা বাদল, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী ইয়াসিন আরফাত সাজ্জাদ ও মো. এরফানুর রহমান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আহসান হাবীব ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন।
পরে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম বদরুদ্দোজা বাদল প্রথম আলোকে বলেন, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার অধিশাখা-৪), সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব ও রেজিস্ট্রার জেনারেলকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
ওই প্রজ্ঞাপনের ভাষ্য, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১১ ধারার (২এ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সাতকানিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও লোহাগাড়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চট্টগ্রাম জেলা সদর থেকে সাতকানিয়া উপজেলা সদরে স্থানান্তর করল। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।
রিট আবেদনকারীপক্ষের ভাষ্য, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের পৃথক্করণ বিষয়ে বলা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যক্রম শুরু করার পর কোর্টের গঠন নিয়ে কোনো আদেশ দিতে পারে না মন্ত্রণালয়।