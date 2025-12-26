বাংলাদেশ

প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র মাঠে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনছবি: সজীব মিয়া

চারদিক কুয়াশায় ঢেকে আছে। ওপর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা। এর মধ্যে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে মুখরিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মাঠ। আর এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র মাঠে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়।

তিন দিনব্যাপী এ সমাবেশে সারা দেশের প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধু অংশগ্রহণ করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ ছাড়া উত্তোলন করা হয় প্রথম আলো বন্ধু সভার পতাকা। পরে পায়রা ও বেলুন ওড়ানো হয়। এরপর শুরু হয় প্রথম আলো বন্ধু সভার ‘থিম সং’।

পরে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ ও শহীদ শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব, সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান প্রমুখ।

বন্ধুসভা কর্তৃপক্ষ জানায়, অনুষ্ঠান শেষে সারা দেশের স্থানীয় বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬ ঘোষণা করা হবে। আগামীকাল শনিবার বেলা ১১টায় সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

