দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীকে হাজিরের নির্দেশ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীকে হাজিরের নির্দেশ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমনকে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-১ আজ রোববার এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
প্রসিকিউশন সূত্র জানিয়েছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ৪ ও ৫ আগস্ট মো. রিফাত হোসেন ও মো. বাবুকে গুলি করে হত্যাসহ অন্যান্য নিরস্ত্র-নিরীহ আন্দোলনকারীদের আহত করার ঘটনায় মোহাম্মদ আলীকে ট্রাইব্যুনালের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
মোহাম্মদ আলীকে দাউদকান্দি মডেল থানায় করা দুটি মামলায় গত ৬ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তিনি কুমিল্লা জেলা কারাগারে আছেন। মোহাম্মদ আলী আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়ার ছেলে।