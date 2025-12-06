শুভ সকাল। আজ ৬ ডিসেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার তারিখ আবারও পেছানো হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে তাঁকে বিদেশ নেওয়ার বিষয়ে গতকাল শুক্রবার সকালে নতুন তারিখ বলা হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর। পরে রাতে জানা গেছে, সে তারিখ পিছিয়ে সম্ভাব্য যাত্রার তারিখ ঠিক করা হয়েছে ৯ ডিসেম্বর। এই তারিখও পেছাতে পারে।
দেশে একটা নির্বাচন হবে। অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, পরবর্তী সংসদ নির্বাচন হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে, রোজা শুরু হওয়ার আগে। অনুমান করি, নির্বাচনটি হবে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করলেই জানা যাবে কোন তারিখে হবে ভোটাভুটি।
ইতিমধ্যে রটে গেছে, নির্বাচন নাকি হবে না।
বিশ্বকাপ ফুটবল। ফুটবলের তো বটেই, তর্কযোগ্যভাবে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেই বিশ্বকাপে ফুটবলে সুযোগ পাওয়াটা সহজ নয় মোটেই। বাছাইপর্বের কঠিন পথ পাড়ি দিয়েই পৌঁছাতে হয় সেখানে। বাংলাদেশ-ভারতের মতো কত দেশ এখনো দর্শক হয়ে দেখে বিশ্বকাপ আর আফসোস করে—ইশ্, আমরাও যদি থাকতাম।
ভারতের হায়দরাবাদের শেষ নিজাম মীর ওসমান আলী খান ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তাঁর সংগ্রহশালায় থাকা মণিমুক্তার ভান্ডার নিয়ে প্রচলিত ছিল নানা গল্প। বলা হতো, তাঁর মণিমুক্তা রাখা হলে অলিম্পিকে যে আকারের সুইমিংপুল থাকে, তা ভরে যাবে। তো ব্রিটিশরা ভারতের রাজধানী যখন কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেন, তখন নিজের ঐশ্বর্য প্রদর্শনের এক মহাসুযোগ পেয়েছিলেন ওসমান আলী খান।
বছরের প্রথম দিকে ঢাকায় গান পরিবেশন করেছে পাকিস্তানি ব্যান্ড ‘কাবিশ’। বছরের শেষ দিকেও তাদের নিয়ে একটি কনসার্টের আয়োজন করেছে প্রাইম ওয়েব কমিউনিকেশনস। ভেন্যু ছাড়া সব ধরনের আয়োজন প্রস্তুত ছিল। ঢাকায় এসে পৌঁছায় ব্যান্ড কাবিশও। কিন্তু বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কনসার্টের আয়োজক ভেন্যুর নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।