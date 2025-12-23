তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের স্বাগত মিছিল

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের স্বাগত মিছিল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগত মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে ভিসি চত্বর ও হলপাড়া ঘুরে রোকেয়া হলের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।
মিছিলে নেতা-কর্মীদের ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘মা মাটি ডাকছে, তারেক রহমান আসছেন’, ‘জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, তারেক রহমান জিন্দাবাদ’, ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ‘দেশনায়ক তারেক রহমান বিগত ১৫ বছর বিদেশে বসে এ দেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের অধীর আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে তিনি অচিরেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর এই প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাই।’
ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটি সাম্য, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আমি ছাত্রদলের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।’
ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরছেন।
নাহিদুজ্জামান শিপন আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, তাঁর এই আগমনে এ দেশে গণতন্ত্রের নতুন দ্বার খুলবে। দেশ আবার গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে।’
স্বাগত মিছিলটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ইউনিটের ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা অংশ নেন।