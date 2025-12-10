বিজয় দিবসে ক্ষমা পেয়ে মুক্ত হচ্ছেন ৫ কারাবন্দী

বিজয় দিবসে ক্ষমা পেয়ে মুক্ত হচ্ছেন ৫ কারাবন্দী
আসন্ন বিজয় দিবস উপলক্ষে লঘু অপরাধে দণ্ডিত পাঁচ কারাবন্দীর অবশিষ্ট সাজা মাফ করে তাঁদের মুক্তি দেওয়ার আদেশ জারি করেছে কারা কর্তৃপক্ষ।
আজ বুধবার কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (গণমাধ্যম ও উন্নয়ন) মো. জান্নাত উল ফরহাদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্য থেকে পাঁচজনের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে মুক্তি দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মো. জান্নাত উল ফরহাদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘কারা অধিদপ্তর থেকে পাঁচ বন্দীর মুক্তির আদেশ সংশ্লিষ্ট কারাগারে পৌঁছানোর পর তাঁদের সেখান থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।’
তিনি আরও জানান, মুক্তির আদেশ পাওয়া বন্দীরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন। তাঁরা মারামারি ও প্রতারণার মামলার আসামি।