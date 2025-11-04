শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসি ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের চুক্তি সই

শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসি ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের চুক্তি সই
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে নেতৃত্ব, শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসে যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে ইউজিসির ‘হায়ার এডুকেশন অ্যাকসিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট)’ প্রকল্পের অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য সরকারের বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস ও হিট প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক আসাদুজ্জামান।
এই অংশীদারত্বের আওতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল ও যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান ‘অ্যাডভান্স হায়ার এডুকেশন’ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেতৃত্বগুণ, একাডেমিক উৎকর্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। উদ্যোগটি দেশের উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ও টেকসই পেশাগত উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ার ও হাউস অব লর্ডসের সদস্য ব্যারোনেস ওয়েন্ডি আলেকজান্ডার, ইউজিসির চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ, ইউজিসির সদস্য তানজীমউদ্দিন খান ও মাসুমা হাবিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আব্দুল হান্নান চৌধুরী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডেভিড ডাউল্যান্ড প্রমুখ।
ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, ‘ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে এই অংশীদারত্ব বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সংস্কারের যাত্রায় একটি সময়োপযোগী ও কৌশলগত পদক্ষেপ। এটি নেতৃত্বের বিকাশ, শিক্ষার উৎকর্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।’