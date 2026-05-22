পল্লবীতে নৃশংসভাবে শিশু হত্যার ঘটনায় দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি গুলশান সোসাইটির

পল্লবীতে নৃশংসভাবে শিশু হত্যার ঘটনায় দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি গুলশান সোসাইটির
রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছরের এক শিশুকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে গুলশান সোসাইটি। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর গুলশান-২ গোলচত্বরে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এই দাবি জানানো হয়।
গুলশান সোসাইটির মহাসচিব মজিবুর রহমান মৃধার নেতৃত্বে এই মানববন্ধনে অংশ নেন সোসাইটির সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
মানববন্ধনে ক্ষোভ প্রকাশ করে মজিবুর রহমান বলেন, ‘শিশু হত্যাকাণ্ডের এই ঘটনায় আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য এমন অনিরাপদ বাংলাদেশ চাই না। এই জঘন্য অপরাধের বিচার নিয়ে আমরা দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকতে রাজি নই।’ তিনি দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের জন্য সরকার ও বিচার বিভাগের প্রতি আহ্বান জানান।
মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন গুলশান সোসাইটির যুগ্ম সচিব জয়া কবীর, খাদেম মোহাম্মদ রাইয়ান সাদিদ এবং নারী ও শিশুবিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান কামরুন্নাহার।
বক্তারা বলেন, এ ধরনের রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের বিচার বিলম্বিত হলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়বে। ভবিষ্যতে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দ্রুততম সময়ে অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা।