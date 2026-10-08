হামের উপসর্গে ৪ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১৪২৮ জন
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ গতকাল বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত হামের উপসর্গে চারজন মারা গেছে। এই সময়ে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু হয়নি। আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে মারা গেছে ১ হাজার ৪০ জন। আর নিশ্চিত হামে মৃত্যু ১০৪ জন। সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজার ১৪৪।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া নিয়মিত এই পরিসংখ্যানে বয়সভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। রোগতত্ত্ববিদেরা বলছেন, হাম সব বয়সী মানুষের হতে পারে, তবে শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয়। প্রাদুর্ভাবের সময় হামের উপসর্গ নিয়ে যত মৃত্যু হচ্ছে, তার সবই হামে মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হয়।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকের প্রতিবেদন বলছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে আরও ১ হাজার ৩৩২ জনের শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দেওয়া রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ১ হাজার ৬২৫।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশে নিশ্চিত হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৯৬ জন। ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট ২২ হাজার ১১৬ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে।
১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯২৭ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৬৮০ জন।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে সিলেট বিভাগে। এ বিভাগে মারা গেছে দুজন। তাদের একজন সিলেট জেলার, অন্যজন সুনামগঞ্জের। অপর দুজনের একজন ঢাকা জেলায়, অন্যজন খুলনা জেলায় মারা গেছে।