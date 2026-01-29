রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট সহিষ্ণু আচরণ করছে: প্রেস সচিব
সরকার মনে করছে, নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট সহিষ্ণু আচরণ করছে। নির্বাচনের আগে পর্যায়ক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন শুরু হবে। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতিও আরও ভালো হবে।
সরকারের এ অবস্থানের কথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব এ কথা বলেন।
শেরপুরে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে স্থানীয় এক জামায়াত নেতার নিহত হওয়ার ঘটনার পটভূমি তুলে ধরে নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন।
এর জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ‘আমরা মনে করছি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আছে। অবশ্যই একটা-দুইটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। আমরা সেটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপনি দেখেন, নির্বাচনের প্রচার শুরু হয়েছে ২২ জানুয়ারি, আজ ২৯ জানুয়ারি, আট দিনের মতো। পুলিশের হিসাবে তফসিল ঘোষণার পরে এ পর্যন্ত মারা গেছেন মোট চারজন। আপনি যদি তুলনা করেন আগের নির্বাচনগুলোর সঙ্গে, তাহলে দেখবেন..., অবশ্য এখনো নির্বাচনের প্রায় দুই সপ্তাহ বাকি আছে। কিন্তু ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি যে নির্বাচন হলো, তার আগে নির্বাচনী সহিংসতা দেখেন, ওই নির্বাচনে ১১৫ জন মারা গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট সহিষ্ণু আচরণ করছে। তারা ভালো প্রচার চালাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে তারা আইন অনেক মেনে চলছে।’
প্রেস সচিব বলেন, ‘আমরা আশা করছি, সামনের দিনগুলো অনেক ভালো যাবে। আর পর্যায়ক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন শুরু হবে। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।’