গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের ইউটিউব চ্যানেলে তথ্যচিত্র প্রকাশ
অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশন বুধবার তাদের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে। সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন বলেছে, তথ্যচিত্রটিতে কমিশন কীভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্ধানে চেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং সত্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে গোপন বন্দিশালা আবিষ্কার, নষ্টপ্রায় প্রমাণ সংগ্রহ এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।
কমিশন পুলিশ, র্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিণতি নির্ণয়ে নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান চালিয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
একই সঙ্গে গুমের শিকার ব্যক্তিদের জন্য ‘ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স সার্টিফিকেট’ ইস্যুর সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংশোধনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিষয়ে নীতিগত পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, এ তথ্যচিত্র কেবল অনুসন্ধানের বিবরণ নয়; এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের প্রতি জন–আস্থা পুনর্গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল। তথ্যচিত্রটি কমিশনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে https://youtube.com/@gumcommission?si=rUwmY6bMm4qKYmdBনিম্নোক্ত লিংকে দেখা যাবে।
এ ছাড়া কমিশন দুটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে। প্রতিবেদন দুটির প্রকাশযোগ্য অংশগুলো কমিশনের ওয়েবসাইটে (https://coied.portal.gov.bd) উন্মুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদন দুটি নিচের লিংকে পাওয়া যাবে—
প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন:
https://coied.portal.gov.bd/site/publications/9c2b8e6b-7244-4469-a646-e01ae204b0ee/First-Interim-report-14-Dec-2024-Sec-5-redacted
দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন:
https://coied.portal.gov.bd/site/publications/5ec56d5c-25c9-4298-a9e7-efd3ff4be287/Second-interim-report-3-June-2025-case-studies-redacted