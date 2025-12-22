আকিজ সিরামিকস টানা সাতবার, আকিজ বোর্ড দ্বিতীয়বার পেল ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’

আকিজ সিরামিকস টানা সাতবার, আকিজ বোর্ড দ্বিতীয়বার পেল ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’
দেশের শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড ‘আকিজ সিরামিকস’ টানা সপ্তমবারের মতো ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অর্জন করেছে।
গত শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর অংশগ্রহণে সিরামিকস ক্যাটাগরিতে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
ক্রেতাদের আস্থা অর্জনে আকিজ সিরামিকস ধারাবাহিকভাবে আধুনিক নকশা ও সারফেসের বিভিন্ন ধরনের টাইলস বাজারে নিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টাইলস উৎপাদনের মাধ্যমে বাজারে বিদেশি টাইলসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এনেছে। টাইলসের গুণগত মান, আধুনিক ডিজাইন এবং নির্ভরযোগ্যতার কারণে দেশের সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে আকিজ সিরামিকস শীর্ষ টাইলস ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।
‘প্রমিজ অব পারফেকশন’ স্লোগানকে সামনে রেখে আকিজ সিরামিকস টাইলসের ডিজাইন ও সারফেস থেকে শুরু করে গ্রাহকের অভিজ্ঞতাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য নিশ্চিত করে আসছে। ভবিষ্যতেও টাইলসের মান উন্নয়ন, নতুনত্ব ও গ্রাহক সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে শীর্ষ স্থান ধরে রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
একই দিনে ‘উডেন বোর্ড’ ক্যাটাগরিতে ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ অর্জন করেছে আকিজ বোর্ড। দেশের কাঠের বোর্ড শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০২৪ সাল থেকে বোর্ড ক্যাটাগরিতে সম্মাননা প্রদান শুরু করে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম। নতুন এই ক্যাটাগরির সূচনালগ্ন থেকেই সেরা ব্র্যান্ড হিসেবে পরপর দুবার আকিজ বোর্ড এ স্বীকৃতি অর্জনের গৌরব লাভ করে।