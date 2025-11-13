বাংলাদেশ

ইউনিসেফের সংবাদ সম্মেলন

কিশোরীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১২ হাজার বাল্যবিবাহ ঠেকানো গেছে: ইউনিসেফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর ইউনিসেফ হাউসে সংবাদ সম্মেলনে ‘স্পোর্টস ফর ডেভেলপমেন্ট’ উদ্যোগের বিষয়ে জানানো হয়। ১২ নভেম্বর ২০২৫ছবি: প্রথম আলো

ইউনিসেফের ‘স্পোর্টস ফর ডেভেলপমেন্ট’ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১২ হাজার বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বুধবার রাজধানীর ইউনিসেফ হাউসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই  তথ্য তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, খেলাধুলার মাধ্যমে কিশোরীদের আত্মবিশ্বাসী ও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল। এতে কিশোরীদের খেলাধুলার বিষয়ে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে বাল্যবিবাহ নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষের। ২০২৫ সালে যা বেড়ে ৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ইইউ ও ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সাল থেকে ‘প্রান্তিক কিশোর-কিশোরী এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম ও জন্মনিবন্ধনের কম হার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ যৌথভাবে ‘চাইল্ড প্রটেকশন কমিউনিটি হাবস’ চালু করে। ২০২১-২২ সালে ২০টি জেলায় ৮৫০টি হাব দিয়ে শুরু হয়ে বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ২ হাজারের বেশি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, ‘আমরা ১২ হাজার বাল্যবিবাহ রোধ করতে পেরেছি, কিশোর-কিশোরীদের স্কুলে ফিরতে দেখেছি। এই কর্মসূচি বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি বিনিয়োগ।’

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ বলেন, ‘পরিবার ও সমাজ একসাথে এগিয়ে না আসলে বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব নয়।’ ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ভবিষ্যতেও এমন ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা প্রকাশ করেন।

