বাংলাদেশ

গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের গোপন বৈঠক, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তার ছয়জনছবি: পুলিশের সৌজন্যে

রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্তোরাঁয় গোপন বৈঠক করার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ছয় নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানা–পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশ প্লাজার পাঁচতলার একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সেখানে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন যশোরের চৌগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী মাসুদ চৌধুরী, সদস্য এস এম রেজওয়ান হাবিব আলিফ ও কর্মী আমিনুর রহমান; যশোরের মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক নান্নু মিয়া, চৌগাছা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন এবং মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা আওয়ামী লীগের কর্মী সজল আহমেদ।

পুলিশ বাদী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে।

গুলশান থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সোয়া ৯টার দিকে পুলিশ প্লাজার পাঁচতলায় একটি রেস্তোরাঁয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা–কর্মী গোপন বৈঠক করছিলেন। পরে গুলশান থানা–পুলিশের একটি টহল দল অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বৈঠক করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে তাঁদের পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

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