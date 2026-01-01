এনআইডির জন্য আপাতত আলাদা কর্তৃপক্ষ হচ্ছে না
আপাতত জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আলাদা কর্তৃপক্ষ হচ্ছে না। এনআইডির জন্য আলাদা কর্তৃপক্ষের জন্য যে অধ্যাদেশের প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেটা রহিতকরণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, কিছুদিন আগে ন্যাশনাল ডেটা অথরিটি করার একটা প্রস্তাব এসেছিল। পুরো পৃথিবীতে ডেটা একটা আলাদা কর্তৃপক্ষ দেখে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এটি দেখছে। এখন নির্বাচনের খুব কাছে। তাই এনআইডির আলাদা কর্তৃপক্ষের জন্য অধ্যাদেশের যে প্রস্তাবটা এসেছিল, সেটাকে রহিতকরণ করা হয়েছে। কারণ, নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি যেন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়।
শফিকুল আলম বলেন, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ শ্রম অধ্যাদেশ (সংশোধন), ২০২৫ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু বিষয়ে আপত্তি আছে। সে জন্য সেগুলো পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি শ্রম অধ্যাদেশ দ্রুত পর্যালোচনা করে কোনো অসংগতি আছে কি না, সে বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের কাছে প্রতিবেদন দেবে।
এ ছাড়া পবিত্র হজ ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় নগর নীতি নিয়েও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব।