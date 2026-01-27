জাল সনদে বিসিএসে চাকরি, দুদকের জালে ৩ জন
জাল সনদ ব্যবহার করে বিসিএস ক্যাডারে সরকারি চাকরি নেওয়ার অভিযোগে প্রশাসন ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (পিএসসি) ভুয়া তথ্য ও স্নাতকের জাল সনদ দাখিলের মাধ্যমে তাঁরা চাকরি নিয়েছেন—এমন অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।
অভিযুক্ত কর্মকর্তারা হলেন, ৩৮তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া সঞ্জয় দাস (রেজি. নম্বর–০৮২৯৪৭), ৪১তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া সুকান্ত কুণ্ডু (রেজি. নম্বর–১১০৬৬২৯৬) ও ৩৮তম বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া আবু সালেহ মো. মুসা (রেজি. নম্বর–০৮২৮১৪)।
দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, ওই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আগে স্নাতক সনদ জালিয়াতির অভিযোগ ছিল। পিএসসির নিজস্ব তদন্তে এসব অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতেই তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে দুদক।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শিগগিরই আলাদা তিনটি মামলা হবে বলে জানান আক্তার হোসেন।