গাজীপুরে ব্যবসায়িক সম্মেলন
রোসার গুণগত মান উন্নত করাসহ নানা প্রসঙ্গে আলোচনা
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়িক সহযোগীদের নিয়ে গাজীপুরের একটি রিসোর্টে গত রোববার আকিজবশির গ্রুপের ব্র্যান্ড ‘রোসা’র ব্যবসায়িক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আকিজবশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, হেড অব সেলস পলাশ চন্দ্র দাস, হেড অব প্ল্যান্ট মো. রাকিব রাইহানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে রোসা বাথওয়্যারের অর্জন, ডিজাইন ও গুণগত মান উন্নত করার নানা প্রসঙ্গ।
দিনব্যাপী এ আয়োজনে আলোচনা সভা এবং ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট প্রদর্শনীর মাধ্যমে ব্যবসায়িক সহযোগীরা বাজারের পরিবর্তন, ভোক্তার চাহিদা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। রোসা বাথওয়্যারকে আধুনিক, নান্দনিক ও মান সচেতন ক্রেতাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে গড়ে তোলার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।
‘রোসা বাথওয়্যার ইভলব বিয়োন্ড ২০২৫’ শীর্ষক সম্মেলনে রোসা বাথওয়্যার তাদের বেশ কিছ নতুন পণ্যে উন্নয়নের বিষয়টি উন্মোচন করে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে রোসা কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স, রিগালিয়া কিচেন হুড ও হব, এম্বার গ্যাস স্টোভ, অ্যালেসিয়া গ্যাস স্টোভ এবং আধুনিক নকশায় তৈরি নতুন ভাল্ভ পণ্যের সিরিজ ‘ফসেট’। অনুষ্ঠান শেষ হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে।