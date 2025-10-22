এনায়েত পাঁচ দিনের রিমান্ডে, নতুন মামলায় গ্রেপ্তার আনিসুল-সালমান

এনায়েত পাঁচ দিনের রিমান্ডে, নতুন মামলায় গ্রেপ্তার আনিসুল-সালমান
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
এ ছাড়া রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় করা হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী মনিরুল হককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ বুধবার এসব আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী।
পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, অন্তর্বর্তী সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের মামলায় এনায়েতকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ।
রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ডের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন পিপি ওমর ফারুক ফারুকী। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এনায়েত জড়িত। এ ঘটনার সঙ্গে আর যাঁরা জড়িত, তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য এই আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি।
অপরদিকে এনায়েতের আইনজীবী শাহিনুর রহমান আদালতে দাবি করেন, অন্তর্বর্তী সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর মক্কেল জড়িত নন।
উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত এনায়েতের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত ১৩ সেপ্টেম্বর এনায়েতকে (৫৫) সন্দেহভাজন হিসেবে আটকের পর ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে রমনা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।
আজকের আগে এই মামলায় দুই দফা এনায়েতকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছিলেন আদালত।
এর বাইরে সালমান এফ রহমান, আনিসুল হক ও কাজী মনিরুল হককে আজ আদালতে হাজির করা হয়। যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। একই সঙ্গে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।