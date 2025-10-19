বাংলাদেশ

নেটওয়ার্ক সেবার মান বাড়াতে গ্রামীণফোন–টেলিটক–ইডটকো চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নেটওয়ার্ক সেবার মান বাড়াতে গ্রামীণফোন, টেলিটক ও ইডটকোর মধ্যে চুক্তি সই হয়েছেছবি: গ্রামীণফোনের সৌজন্যে

টেলিকম সংযোগকে আরও শক্তিশালী করতে এবং নেটওয়ার্ক সেবার মান বাড়াতে দেশের শীর্ষ টেলিকম সেবা প্রদানকারী কোম্পানি গ্রামীণফোন, রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক এবং শীর্ষ টাওয়ার কোম্পানি ইডটকো একসঙ্গে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে তিনটি কোম্পানির মধ্যে সম্প্রতি একটি অবকাঠামো শেয়ারিং চুক্তি সই হয়েছে।

আজ রোববার গ্রামীণফোনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চুক্তির আওতায় গ্রামীণফোন ও টেলিটক উভয় কোম্পানিকে অবকাঠামোগত সহায়তা দেবে ইডটকো। এতে তারা সারা দেশে নেটওয়ার্কের আওতা প্রসারিত করতে পারবে। পাশাপাশি একই টাওয়ার অবকাঠামো ব্যবহারের ফলে কোম্পানি দুটির পরিচালন, নেটওয়ার্কের দক্ষতা, দ্রুত নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ কোটি কোটি গ্রাহকের সেবার মান উন্নত হবে এবং সেবা সহজলভ্য হবে।

এ বিষয়ে গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান বলেন, এই সহযোগিতা সারা দেশে নেটওয়ার্ক কাভারেজ আরও শক্তিশালী করতে এবং সেবার গুণগত মান উন্নত করতে সহায়তা করবে। একই টাওয়ার অবকাঠামো ব্যবহারের ফলে আরও দক্ষভাবে দ্রুত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সংযোগ প্রদান সম্ভব হবে।

টেলিটকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নুরুল মাবুদ চৌধুরী বলেন, টেলিটকের দক্ষতা বাড়াতে এবং গ্রাহকদের জন্য আরও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষমতা বাড়াবে এই সহযোগিতা।

ইডটকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল আইজ্যাক বলেন, বাংলাদেশে টেলিকম ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এই চুক্তি আরও জোরালো ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান, টেলিটকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নুরুল মাবুদ চৌধুরী এবং ইডটকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল আইজ্যাক এ চুক্তিতে সই করেছেন। এ সময় প্রতিষ্ঠান তিনটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

