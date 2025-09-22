রাশিয়ায় জলবায়ুসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে তাসিন মোহাম্মাদের স্বর্ণপদক জয়

রাশিয়ায় জলবায়ুসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে তাসিন মোহাম্মাদের স্বর্ণপদক জয়
রাশিয়ায় জলবায়ুসংক্রান্ত ‘অলিম্পিয়াড অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজ (আইওসই)’–বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের তাসিন মোহাম্মাদ স্বর্ণপদক জয় করেছেন।
রাশিয়ার সোচিতে ১৩ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে পাঁচ তরুণ সদস্য অংশ নেন। এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কুলশিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ নিয়ে বাস্তব সমস্যার সমাধান করে।
বিশ্বমঞ্চের এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের টিমলিডার ছিলেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ফারহান মাসুদ তাসিন।
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন রাজধানীর ভাষানটেক সরকারি কলেজের মাহদি বিন ফেরদৌস, বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের তাসিন মোহাম্মাদ, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের মো. নূর আহমেদ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ হরিমোহন সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মো. আশিকুর রহমান।
বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক চিন্তা-উদ্দীপক গবেষণা বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন।
প্রকল্প উৎসবে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের উদ্ভাবনী প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি সেখানে তাঁরা অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দলীয় উপস্থাপনায় নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দেন।