ব্র্যাক ব্যাংকের রেমিট্যান্স ক্যাম্পেইনে রয়্যাল এনফিল্ড জিতলেন চট্টগ্রামের নাসের

ব্র্যাক ব্যাংকের রেমিট্যান্স ক্যাম্পেইনে রয়্যাল এনফিল্ড জিতলেন চট্টগ্রামের নাসের
তিন মাসব্যাপী চলা ব্র্যাক ব্যাংকের রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) ক্যাম্পেইন সফলভাবে শেষ হয়েছে। ক্যাম্পেইন শেষে চট্টগ্রামের একজন রেমিট্যান্স গ্রাহক মেগা পুরস্কার হিসেবে জিতেছেন একটি নতুন রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল।
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান মেগা পুরস্কারজয়ী মোহাম্মদ নাসেরের হাতে নতুন রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল হস্তান্তর করেন। মোহাম্মদ নাসের চট্টগ্রামের মুরাদপুর শাখার একজন গ্রাহক। ক্যাম্পেইনের শীর্ষ রেমিট্যান্স গ্রাহক হিসেবে পুরস্কারটি জিতেছেন তিনি।
এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব ট্রেজারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস মো. শাহীন ইকবাল সিএফএ, হেড অব রেমিট্যান্স অ্যান্ড প্রবাসী ব্যাংকিং শাহরিয়ার জামিলসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ ও নিরাপদ চ্যানেলে দেশে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতেই ব্র্যাক ব্যাংক এই ক্যাম্পেইন চালু করে। এ ধরনের গ্রাহক-সম্পৃক্ততা উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স মার্কেটে নিজেদের নেতৃস্থানীয় অবস্থান আরও সুদৃঢ় করাই ছিল ক্যাম্পেইনটির লক্ষ্য।
১৮ মে থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত চলা ক্যাম্পেইনজুড়ে গ্রাহকদের দেওয়া হয় নানা রকম আকর্ষণীয় পুরস্কার। সাপ্তাহিক পুরস্কার হিসেবে ছিল স্মার্টফোন, ব্লুটুথ স্পিকার, পাওয়ার ব্যাংক, ইয়ারবাড ও গিফট কুপন। প্রতি দুই সপ্তাহে মেগা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ওয়াটার পিউরিফায়ার। সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্সগ্রহীতা হন মেগা বিজয়ী।
এ উদ্যোগ সম্পর্কে তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংক দেশে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়ানোর ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই উদ্যোগ শুধু আমাদের ব্যাংকের তারল্য বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতকে সহায়তাই করছে না; বরং নিরাপদ ও বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স আহরণের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও শক্তিশালী করছে।’