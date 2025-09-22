মেজর জেনারেল মেসবাহউদ্দিন আহমেদ চা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান

মেজর জেনারেল মেসবাহউদ্দিন আহমেদ চা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মো. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদকে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদ থেকে দুই-তারকা জেনারেল হিসেবে পদোন্নতির পরপরই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ নিয়োগসংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।
মেজর জেনারেল মো. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রেষণে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।