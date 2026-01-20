স্টার নিউজের আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু
দেশের দশম সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করেছে স্টার নিউজ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এনজিআই) ভবনে কেক কেটে টেলিভিশন চ্যানেলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
বস্তুনিষ্ঠ, নির্ভুল ও দ্রুত সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারে আসে চ্যানেলটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাবিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. জাহান বক্স মণ্ডল, ভাইস চেয়ারম্যান ইসরাত জাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মা।
এ ছাড়া অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হোসাইন খালেদ, পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মাদ আলী, ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খান ও সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামাল উদ্দীন জসীম।
অনুষ্ঠানে স্টার নিউজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোখছেদুল কামাল জানান, স্টার নিউজ টেলিভিশনে রয়েছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সম্প্রচার প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যাভেকো-এর অত্যাধুনিক ‘ফুল স্টুডিও অটোমেশন’ সিস্টেম। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা এশিয়ায় প্রথমবারের মতো কোনো সংবাদমাধ্যম পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাচ্ছে।
চ্যানেলটির হেড অব নিউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ওয়ালিউর রহমান মিরাজ। তিনি বলেন, সত্য ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চার মাধ্যমে স্টার নিউজ দর্শকের আস্থা অর্জন করবে। পাশাপাশি গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও জনস্বার্থে কাজ করা একটি নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।
সংবাদভিত্তিক এই টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদ বুলেটিনের পাশাপাশি থাকবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠান, টক শো, বিশেষ প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। টেলিভিশনের মালিকানায় রয়েছে নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ।