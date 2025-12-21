প্রথম আলো-ডেইলি স্টার, ছায়ানট-উদীচীতে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার, ছায়ানট-উদীচীতে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের
জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার, ঐতিহ্যবাহী সংগীতায়তন ছায়ানট ও উদীচীতে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।
আজ রোববার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।
ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী বিভিন্ন স্থাপনার ওপর হামলার প্রতিবাদও জানিয়েছে সংগঠনটি। নিন্দা জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার।
জুলাই আন্দোলনের মুখ, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষোভ–বিক্ষোভের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা চালিয়ে সংবাদপত্র দুটির কার্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় ডেইলি স্টার কার্যালয়ে গেলে লাঞ্ছিত হন সাংবাদিক নূরুল কবীর।
একই রাতে ধানমন্ডিতে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে হামলা চালিয়ে তছনছ করা হয়। পরদিন তোপখানা সড়কে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয় আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘স্বার্থান্বেষী দুর্বৃত্তমহল মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সুস্থ সংস্কৃতির ধারাকে রুদ্ধ করার বদ অভিপ্রায়ে পরিকল্পিতভাবে এ সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে, যা নিতান্তই উদ্বেগজনক।’
এই প্রতিটি ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাদের মুখোশ উন্মোচন ও দৃশ্যমান শাস্তি নিশ্চিতের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।