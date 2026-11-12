দশ বছর ধরে নিখোঁজ মোকলেছুর, পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে বাধা নেই
দশ বছর আগে সাতক্ষীরার কুখরালীর মোকলেছুর রহমান জনিকে অপহরণ, হত্যা ও গুমের অভিযোগে করা মামলা বাতিল চেয়ে তৎকালীন এক পুলিশ কর্মকর্তার করা আবেদন খারিজ (রুল ডিসচার্জ) করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার এ রায় দেন।
ফলে তৎকালীন তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার আদালতে মামলার কার্যক্রম চলতে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের ৪ আগস্ট হোমিও চিকিৎসক মোকলেছুর রহমান নিখোঁজ হন। তাঁর সন্ধান না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালের ২ মার্চ হাইকোর্টে রিট করা হয়। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে আদালত রুলসহ আদেশ দেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালের ২৩ জানুয়ারি দেওয়া আদেশে হাইকোর্ট উল্লেখ করেন, রিট আবেদনকারী ওই ঘটনায় থানায় জিডি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট থানা তা গ্রহণ করবে অথবা আবেদনকারী চাইলে সংশ্লিষ্ট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশি মামলাও করতে পারবেন।
নথিপত্র অনুযায়ী, মোকলেছুরকে অপহরণ ও হত্যার পর লাশ গুমের অভিযোগে সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট মামলা করেন তাঁর বাবা শেখ আবদুর রাশেদ। মামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়। তাঁরা হলেন সদর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমদাদুল হক শেখ, পরবর্তী ওসি ফিরোজ হোসেন মোল্লা এবং তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) হিমেল হোসেন।
ওই মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে ২০২৪ সালে হাইকোর্টে আবেদন করেন সাবেক ওসি ফিরোজ হোসেন। প্রাথমিক শুনানির পর ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রুল জারি করে তাঁর ক্ষেত্রে মামলার কার্যক্রমে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে আজ রুল খারিজ করে রায় ঘোষণা করা হলো।
আদালতে জনির বাবার পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. তানভীর আহমেদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মনজুরুল আলম।
মামলার ওপর পূর্বে দেওয়া স্থগিতাদেশ আদালত প্রত্যাহার করেছেন জানিয়ে আইনজীবী তানভীর আহমেদ বলেন, রুল খারিজ হওয়ায় তৎকালীন তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার আদালতে মামলাটির কার্যক্রম চলতে আর কোনো আইনি বাধা রইল না।
এদিকে এখনো নিখোঁজ ছেলের কোনো সন্ধান পাননি জানিয়ে জনির বাবা শেখ আবদুর রাশেদ জানান, ২২ নভেম্বর সাতক্ষীরা আদালতে মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে।
রিটের পূর্বাপর
মামলা সূত্রে জানা যায়, মোকলেছুরের সন্ধান চেয়ে পরিবারের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে ২০১৭ সালের ৬ মার্চ হাইকোর্ট নিখোঁজের বিষয়ে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপারকে ব্যাখ্যা দাখিলের নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রতিবেদন দিয়ে জানায়, মোকলেছুরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এ অবস্থায় আদালত বিচারিক তদন্তের নির্দেশ দিলে সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ তদন্ত শেষে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পুলিশ মোকলেছুরকে গ্রেপ্তার ও তিন দিন থানায় আটকে রেখে পরবর্তী সময়ে অস্বীকার করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
এরপর ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই ঘটনাটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। ২০১৮ সালের ২১ জানুয়ারি পিবিআই আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়। পিবিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, সাতক্ষীরা সদর থানার তৎকালীন ওসি মো. এমদাদুল হক শেখ, এসআই হিমেল এবং পরবর্তী ওসি ফিরোজ হোসেন মোল্লাসহ সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যরা অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করায় নিখোঁজের প্রকৃত ঘটনা যেমন উদ্ঘাটিত হয়নি, তেমনি পুলিশের ভাবমূর্তিও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রতিবেদনে দায়িত্ব পালনে চরম অদক্ষতা ও অবহেলার দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।
পিবিআইয়ের অনুসন্ধান ও রিটকারীর দাখিল করা প্রতিবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে ২০১৮ সালের ২৩ জানুয়ারি হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি থানায় জিডি বা আদালতে নালিশি মামলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।