অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা কে কোথায় ভোট দেবেন

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা কে কোথায় ভোট দেবেন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ভোট দেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয়ন হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসভুক্ত একই এলাকার ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেবেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার।
রাজধানীর মিরপুর-১২ নম্বর এলাকার ই-ব্লকের একটি কেন্দ্রে ভোট দেবেন সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
শ্যামলী শিশুমেলার কাছের একটি কেন্দ্রে ভোট দেবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন ভোট দেবেন রাজধানীর মহাখালীর ডিওএসএইচ এলাকার একটি কেন্দ্রে।
সচিবালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টাদের দপ্তরে যোগাযোগ করে জানা গেছে, অনেক উপদেষ্টাই নির্বাচনের দিন রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করবেন। প্রত্যেকে যাঁর যাঁর আবাসনভিত্তিক এলাকার ভোটকেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ভোট দেবেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার।
চট্টগ্রাম মহানগরীর মেহেদীবাগ এলাকার ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম।
তবে চট্টগ্রাম নিবাসী ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা খালিদ হোসেন সম্ভবত এবার ভোটকেন্দ্রে যেতে পারছেন না। জানতে চাইলে এই উপদেষ্টা বাসসকে বলেন, তাঁর জরুরি কাজ থাকায় তিনি ঢাকায় থেকে যাচ্ছেন। তিনি চট্টগ্রামের ভোটার। তবে এবার সম্ভবত তিনি চট্টগ্রামে যেতে পারছেন না।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ভোট দেবেন গুলশান-২-এর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে।
বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ভোট দেবেন রাজধানীর ধানমন্ডির একটি কেন্দ্রে।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আগামীকাল সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সারা দেশে ২৯৯টি সংসদীয় আসনে একযোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।