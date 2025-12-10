জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ২৪ ডিসেম্বর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ২৪ ডিসেম্বর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জবিশিস) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করার পাশাপাশি নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে এ কমিশন গঠন করা হয়েছে।
কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী সাখাওয়াত হোসেন, আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহমদ ইহসানুল কবীর, লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আয়শা জাহান এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারেক বিন আতিক।
নির্বাচনের তফসিল প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার তারেক বিন আতিক বলেন, ‘২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে সকাল নয়টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে।’
তারেক বিন আতিক জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২০ ডিসেম্বর বেলা দুইটায়। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২১ ডিসেম্বর সকাল নয়টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটায়।
শিক্ষক সমিতির ১৫ সদস্যের কার্যকরী পরিষদে সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং ১০ জন কার্যনির্বাহী সদস্য থাকবেন।