নাশকতার ‘আশঙ্কায়’ রেলে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশনা

নাশকতার ‘আশঙ্কায়’ রেলে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশনা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যেন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাত্রী, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর ক্ষতি করতে না পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
আজ শনিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে নিজস্ব অফিস আদেশের বরাত দিয়ে বলা হয়, নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বার্থান্বেষী মহল নাশকতা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে গণপরিবহন হিসেবে রেলকে লক্ষ্য করে নাশকতার আশঙ্কা রয়েছে। আদেশে রেলের যাত্রী সাধারণ, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর সার্বিক নিরাপত্তার জন্য করণীয় নির্ধারণ, তা বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
কোনো ধরনের নাশকতা, কিংবা রেলযাত্রী, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর ক্ষতি করার কোনো কর্মকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হলে তাৎক্ষণিকভাবে কাছের রেলস্টেশনের কর্মী অথবা রেল পুলিশকে জানাতে সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেছে মন্ত্রণালয়। রেলওয়ের হটলাইন নম্বর ১৩১ এ কল করেও জানানো যাবে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।