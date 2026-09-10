বাংলাদেশ

ডেঙ্গুতে আরও ৬ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
, ঢাকা
দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী।রাজধানীর মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ৯ সেপ্টেম্বরফাইল ছবি

দেশে আরও ৬ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৪৯২ ডেঙ্গুরোগী। এ হিসাব আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টার।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ওই ছয়জনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে খুলনা বিভাগে। বাকি চারজন মারা গেছেন ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে।

শেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫৫৯ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২ জন, খুলনা বিভাগে ২৮৪ জন, বরিশাল বিভাগে ১৭৮ জন, রংপুর বিভাগে ৫৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ১২২ জন ও সিলেট বিভাগে ১৩ জন রয়েছেন।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৮ হাজার ৪৩০ জন। চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মোট ১৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১ হাজার ৩০৪ জন। চলতি বছরে এ যাবত মোট ৪৪ হাজার ৮৫৭ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

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দেশে প্রতিদিনই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং এতে মৃত্যু বাড়ছে। মে মাসে যত সংক্রমণ ছিল, জুনে তার তিন গুণ সংক্রমণ হয়েছে। আবার জুলাইয়ের সংক্রমণ জুন মাসের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। এ সময় মৃত্যুও বেড়েছে তিন গুণের কাছাকাছি। গত আগস্ট মাসে তার আগের মাসের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি সংক্রমণ হয়েছে, বেড়েছে মৃত্যুও।

এরই মধ্যে এবার ডেঙ্গু ভাইরাসের ডেন–৩ ধরনটি প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে ডেন–২ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ছড়াচ্ছে। কোথাও ডেন–৩, আবার কোনো কোনো এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে ডেন–২ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এই পরিস্থিতিকে বলছে ‘মিশ্র চিত্র’।

দেশে ২০০০ সাল থেকে নতুন করে ডেঙ্গুর বড় প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে শুরু করে। ২০১৯ সালে সংক্রমণ প্রথমবার এক লাখ ছাড়ায়। তবে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে যায় ২০২৩ সালে। ওই বছর ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়; মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের।

বড় প্রাদুর্ভাবের পর জনগোষ্ঠীর একটি অংশে সংশ্লিষ্ট সেরোটাইপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হওয়ায় সাধারণত পরপরই একই মাত্রার আরেকটি ঢেউ দেখা যায় না। ২০২৩ সালের পর ২০২৪ ও ২০২৫ সালে সংক্রমণ ও মৃত্যু ওই রেকর্ড ছাড়ায়নি। চলতি বছরের প্রথম কয়েক মাসেও রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল; কিন্তু জুলাই থেকে পরিস্থিতি দ্রুত বদলেছে।

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