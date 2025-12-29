ওবায়দুল কাদেরসহ ৬ আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

ওবায়দুল কাদেরসহ ৬ আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ ছয় আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-কে বিষয়টি অবহিত করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)। এ মামলার অন্য আসামিরা হলেন সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান।
মামলায় ১৮ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন প্রসিকিউশন। সেদিনই মামলা আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল।
আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর হয়েছে কি না, সে বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আজ (সোমবার) ধার্য করা হয়েছিল।
আজ শুনানিতে প্রসিকিউশন বলেন, আসামিদের মধ্যে কাদের, বাহাউদ্দিন, আরাফাত, নিখিল, সাদ্দাম ও ইনানের স্থায়ী-অস্থায়ী ঠিকানায় গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তবে তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অন্যদিকে পরশকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এখনো আসেনি।
তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, সব আসামির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আসার পর এ মামলায় পরবর্তী আদেশ দেওয়া হবে।
আবু সাঈদের মামলা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলায় তৃতীয় দিনের মতো তদন্ত কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিনের সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে আজ। এ মামলায় পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৬ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল-২।