প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপের মামলায় রায় ১ ডিসেম্বর

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপের মামলায় রায় ১ ডিসেম্বর
ছবি: শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ফাইল ছবি
ক্যাপশন:
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বোন শেখ রেহানা, তাঁর মেয়ে যুক্তরাজ্যের এমপি টিউলিপ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় আগামী ১ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে।
মামলায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। পরে ঢাকার চার নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. রবিউল আলম মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য করেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী খান মো. মঈনুল হাসান বলেন, আজ এই মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের দিন ধার্য ছিল। মামলার গ্রেপ্তার থাকা আসামি রাজউকের সদস্য খুরশীদ আলমকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে আইনজীবী মো. শাহীনুর ইসলাম যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যুক্তিতর্ক শুনানিতে এই আসামি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। মামলার অন্য আসামিরা পলাতক। তাই তাঁরা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন না। পরে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন।
১৮ নভেম্বর এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষণা করেন আদালত। মামলায় মোট ৩২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আদালত।
গত ৩১ জুলাই এই মামলায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। অভিযোগ গঠনের সময় পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে পৃথক ৬টি মামলা করে দুদক। এই মামলাগুলোর মধ্যে একটির রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য হলো।