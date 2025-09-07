ভোটের সময় বিকেল ৫টা, প্রবেশপথ খোলা রাখাসহ কয়েক দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের

ভোটের সময় বিকেল ৫টা, প্রবেশপথ খোলা রাখাসহ কয়েক দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময়সীমা বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাড়ানো, ভোটের দিন প্রবেশপথ বন্ধ না করা ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা।
আজ রোববার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা।
সংবাদ সম্মেলনে দাবিগুলো পড়ে শোনান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও তাসনিম সিরাজ মাহবুব। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের দাবি ছিল বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হোক। কিন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে ৪টা পর্যন্ত যারা আসবে, তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে ভোট দিতে দেওয়া হবে।
সর্বসাধারণের প্রবেশপথ বন্ধ না করে কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সর্বসাধারণের প্রবেশপথ বন্ধ থাকলেও যারা নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটাতে চায়, তাদের প্রবেশ রোধ করা যায় না বলেছে শিক্ষক নেটওয়ার্ক। লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়, প্রবেশপথ বন্ধের কারণে যে যানজট তৈরি হবে, তাতে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভোট দিতে আসার ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক বাধা তৈরি হবে। সেই সঙ্গে যাদের প্রবেশপথে আইডি দেখে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে।
লিখিত বক্তব্যে শিক্ষক নেটওয়ার্ক আরও বলেছে, কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তারা মৌখিকভাবে সুপারিশ করেছিল পোলিং এজেন্ট নির্বাচনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের নিয়োগ দেওয়া হোক। কিন্তু নিয়োগপ্রক্রিয়ায় আশানুরূপ স্বচ্ছতা দেখা যায়নি।
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—নারী শিক্ষার্থীদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পুরুষদের পাশাপাশি নারী শিক্ষকদেরও থাকতে দিতে হবে। পোলিং এজেন্টদের ভেতরে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। গণমাধ্যমকর্মী ও পোলিং এজেন্টদের জন্য গাইডলাইন প্রকাশ করতে হবে। বুথের বাইরে লাইন ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষক এবং সহকারী হিসেবে একজন অফিসার নিয়োগ দিতে হবে। নির্বাচনের আগে গুজব বা আতঙ্ক ছড়িয়ে কোনো পোস্ট দিলে এবং এর মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রে আসা নিরুৎসাহিত করলে, পোস্টদাতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। পর্যবেক্ষকদের সুবিধার্থে প্রতিটি কেন্দ্রে বিশ্রামকক্ষ নির্দিষ্ট করতে হবে। নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় কোনো অস্বচ্ছতা থাকলে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা, তাহমিনা খানম ও কাজলী শেহরিন ইসলাম।