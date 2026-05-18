মাদারীপুরে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে স্বামী–স্ত্রী ও সন্তানের লাশ উদ্ধার

মাদারীপুরে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে স্বামী–স্ত্রী ও সন্তানের লাশ উদ্ধার
মাদারীপুরে আত্মীয়ের বাসা থেকে মা–বাবা ও তাঁদের আট মাসের সন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার মধ্যরাতে শহরের আমিরাবাদ এলাকা থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
এই তিনজন হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার কলাগাছিয়া এলাকার চিন্ময় দাস (৪০), তাঁর স্ত্রী ইশা দাস (২৫) ও তাঁদের আট মাসের শিশু।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শহরের আমিরাবাদ এলাকার একটি ফ্ল্যাটবাসায় তিন বছর ধরে ভাড়া থাকেন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার সাতপাড় এলাকার ইতালিপ্রবাসী যতীন বাড়ৈয়ের স্ত্রী মিষ্টি বাড়ৈ। গতকাল বিকেলে ওই বাসায় আসেন আত্মীয় চিন্ময় দাসের পরিবার। রাতে খাবার খেয়ে চিন্ময় তাঁর পরিবার নিয়ে ওই বাসার একটি কক্ষে ছিলেন। মধ্যরাতে চিন্ময় ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে হট্টগোল টের পেয়ে দিবাগত রাত তিনটার দিকে মিষ্টি বাড়ৈ সদর মডেল থানার পুলিশকে কল করেন। পুলিশ ওই বাসায় গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের লাশ উদ্ধার করে।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ওই ফ্ল্যাটের পাশের রুমে একা ছিলেন প্রবাসীর স্ত্রী মিষ্টি বাড়ৈ। মিষ্টির কল পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনজনের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
ওসি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, চিন্ময় প্রথমে তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। পরে নিজে ফ্যানের সঙ্গে রশি বেঁধে আত্মহত্যা করেন। এ সময় তাদের শিশু সন্তানের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।