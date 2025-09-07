বাংলাদেশে উবার ওয়ান মেম্বারশিপ চালু

বাংলাদেশে উবার ওয়ান মেম্বারশিপ চালু
আন্তর্জাতিক রাইড শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম উবার বাংলাদেশে ওয়ান মেম্বারশিপ চালু করেছে। এর মাধ্যমে মেম্বারশিপ নেওয়া যাত্রীরা উবারের সেবায় বিশেষ ছাড়সহ বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।
আজ রোববার উবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, উবারের গ্লোবাল মেম্বারশিপের মতো বাংলাদেশের যাত্রীরাও এখন এর আওতায় বিভিন্ন সুবিধা পাবেন। উবার জানিয়েছে, উবার ওয়ানের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে যাত্রীরা বিশেষ ছাড়, উচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত চালকদের অগ্রাধিকারমূলক সেবা ছাড়াও বিশেষ কিছু সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। মাসিক ১৭০ টাকা ফি দিয়ে এই মেম্বারশিপ পাওয়া যাবে। যা প্রতি মাসে অটো-রিনিউ হবে। উবার ওয়ান সদস্যরা প্রতিটি রাইডে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত ‘উবার ওয়ান ক্রেডিট’ পাবেন। তাতে নিয়মিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে সাশ্রয় হবে।
এ বিষয়ে উবার বাংলাদেশের প্রধান নাশিদ ফেরদৌস কামাল বলেন, উবার ওয়ান যাত্রীদের প্রতিদিনের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করবে।
উবার জানিয়েছে, উবার অ্যাপের সর্বশেষ সংস্করণে অ্যাকাউন্ট থেকে উবার ওয়ান নির্বাচন করে সেখানে যোগ দিলেই সদস্যপদ পাওয়া যাবে।
বাংলাদেশে উবার ওয়ান সুবিধা উবারের সব ধরনের রাইডে পাওয়া যাবে।