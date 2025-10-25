উদীচী ঢাকা মহানগরের সভাপতি রতন সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক কংকন নাগ
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ঢাকা মহানগরের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কংকন নাগ।
গতকাল শুক্রবার ঢাকা মহানগর সংসদের চতুর্দশ সম্মেলন থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিকেলে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত হয় এ সম্মেলন। সেখান থেকে অমীমাংসিত এ দুটি পদে নির্বাচন হয়। পরে কমিটি চূড়ান্ত করা হয়।
‘আমরা তো লড়ছি সমতার মন্ত্রে, থামব না কখনোই শত ষড়যন্ত্রে’—এই স্লোগানে এ বছরের শুরুতে ৩ জানুয়ারি উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের চতুর্দশ সম্মেলন শুরু হয়। এরপর ১০ জানুয়ারি নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ঢাকা মহানগর এবং বিভিন্ন শাখা সংসদের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ঢাকা মহানগর সংসদের বেশির ভাগ পদের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। তবে সভাপতি পদে দুজন এবং একটি সহসভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী সমানসংখ্যক ভোট পাওয়ায় কমিটি ঘোষণা করা হয়নি।
২৪ অক্টোবর ওই দুটি পদে আবার ভোট গ্রহণের পর ৫৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এর মধ্যে ৫১ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আর বাকি ৪ জনকে পরে কো-অপ্ট বা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
কমিটিতে সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শেখ আনিসুর রহমান, শিখা সেন গুপ্তা ও হালিমা নূর পাপন। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন অনুপ পোদ্দার।
ঢাকা মহানগর সংসদের পক্ষ থেকে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করবেন তসলিমউদ্দিন আহমেদ। অমীমাংসিত দুটি পদে নির্বাচনী অধিবেশনের শেষে নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্ব পালন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি শিবানী ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, সহসাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম ও প্রদীপ ঘোষ। সবশেষে উদীচীর সংগঠন সংগীত এবং জাতীয় সংগীত সমবেতভাবে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের চতুর্দশ সম্মেলনের কার্যক্রম।